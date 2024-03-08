الإسماعيليّة الأزهرية تفوز بالمركز الثاني في اللياقة البدنية للمرحلة الثانوية

فاز طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة اللياقة البدانية للمرحلة الثانوية بنين، المقامة ببيت شباب الأزهر بمدينة الغردقة.

وقد شارك الفريق تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب؛ وقدم الجميع التهنئة للفريق بمناسبة الفوز.

وكانت منطقة الإسماعيلية الأزهرية حصدت المركز الرابع في بطولة كرة القدم على مستوى الجمهورية والتي أقيمت مؤخرا على ملاعب مركز ١٥ مايو بحلوان بين المعاهد الأزهرية بنين على مستوى الجمهورية.

وقام الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه الإسماعيلية الأزهرية باستقبال الفريق الفائز وتم تكريمهم ومنحهم شهادات تقدير تعبيرا عن مشاركتهم ومجهودهم .

يذكر أن طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين، فيما حصد طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية بنين، والتي أقيمت مؤخرا بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.