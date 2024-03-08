هدفين في 10 دقائق.. الهلال يقلب الطاولة على الرياض

نجح فريق الهلال السعودي في قلب الطاولة على الرياض بتسجيل هدفين خلال 10 دقائق خلال المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

وكان الرياض قد تقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعب علي البليهي لاعب الهلال والذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، قبل أن يتمكن الزعيم من قلب الطاولة وتسجيل هدفين في 10 دقائق، جاء الأول بأقدام روبن نيفيز من ضربة جزاء في الدقيقة 67 والثاني برأسية النجم البرازيلي ميشيل في الدقيقة 75.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - ميشايل.

الهجوم: الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

ويغيب سالم الدوسري عن فريق الهلال في مباراة ضد الرياض ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي، ويحتل "الزعيم" صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.