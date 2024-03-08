الرياض يتقدم بالهدف الأول ويضع الهلال في موقف صعب
تقدم فريق الرياض بالهدف الأول على الهلال في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".
جاء الهدف عن طريق النجم علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.
الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - ميشايل.
الهجوم: الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.
ويغيب سالم الدوسري عن فريق الهلال في مباراة ضد الرياض ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي، ويحتل "الزعيم" صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.