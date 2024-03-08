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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال والرياض.. التعادل يحسم الشوط الأول وميتروفيتش يهدر ركلة جزاء

ميتروفيتش لاعب الهلال
ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض الجارية الأن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

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تشكيل الهلال أمام الرياض بدوري روشن .. ثلاثي ناري فى الهجوم

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الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وإهدار العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز طوال 45 دقيقة.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أهدر النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ضربة جزاء حرم بها الهلال من التقدم في اللقاء، حيث تالق حارس الرياض وتمكن من التصدي لها ببراعة. 

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - ميشايل.

الهجوم: الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

ويغيب سالم الدوسري عن فريق الهلال في مباراة ضد الرياض ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي، ويحتل "الزعيم" صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.

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