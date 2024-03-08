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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال أمام الرياض بدوري روشن .. ثلاثي ناري فى الهجوم

الهلال
الهلال

أعلن الإسباني خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الهلال السعودي التشكيل الأساسى لمواجهة الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة دوري روشن.

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تشكيل الهلال 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - ميشايل.

خط الهجوم: الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.
ويغيب الدوسري عن المباراة التي يخوضها الهلال مساء اليوم الجمعة امام الرياض ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل "الزعيم" صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن النصر الوصيف.

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