أسعار الأرز اليوم.. ارتفاع 400 جنيه في سعر طن الأرز بالأسواق المصرية

أسعار الأرز اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الأرز للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، ارتفاعًا، بنحو 400 جنيه في السوق المحلية للتجار، فيما شهد استقرارا لأسعار المستهلك، عقب تسجيل هبوطا كبيرا خلال تعاملات يوم معظم أيام الأسبوع المنتهي اليوم.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك قبل يومان من بدأ صوم شهر رمضان المعظم، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة في الاسواق

أرز الشعير

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ارتفعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,500 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، نموًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 16,700 جنيه.

الأرز الأبيض

وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 26,500 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم الجمعة، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.