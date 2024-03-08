لاعبو الزمالك فى ملعب الأول بارك بعد وصول حافلة الفريق

استعدادا لنهائي كأس مصر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الأول بارك في مدينة الرياض استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.