الروسي يرتفع 1000 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر طن القمح اليوم الجمعة بالأسواق

سعر طن القمح.. ارتفع سعر طن القمح اليوم الجمعة لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار ارتفاعًا يصل إلى 1000 جنيه في بعض الانواع، وارتفعت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، عند مستوى 15000 جنيه للطن خلال التعاملات.

يأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لكافة السلع، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن القمح اليوم الجمعة عند التاجر

قمح روسي بروتين 12.5%

ارتفعت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، عند مستوى 15000 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

وانتعشت بشكل حاد أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي بنحو 800 جنيه، ليصل عند 14,500 جنيه للطن، بدلاً من 13,700 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وانتعش سعر القمح «بروتين 11.5%»، بنحو 600 جنيه، ليصل عند 14,300جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم، 30 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ انتعش عقد مايو 2024، لتداول القمح، ليسجل 531.25 سنت للبوشل.

وزاد عقد مايو 2024؛ 0.بمقدار 2.75 سنت، ليصل العقد الآجل إلى 542.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.