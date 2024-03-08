سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتى، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 8-3-2024 مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 159.52 جنيه للشراء و160.97 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 156.29 جنيه للشراء و161.78 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 160.51 جنيه للشراء، و160.999جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

160.51 جنيه للشراء.

160.999 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.52 جنيه للشراء.

160.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.45 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.29 جنيه للشراء.

161.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.49 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.27 جنيه للشراء

161.78 جنيه للبيع.