إيلون ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي (شاهد)

عرضت قناة"القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "إيلون ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي".

وأشار التقرير إلى أن أزمة دائرة في عالم الذكاء الاصطناعي ألقى شرارتها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عندما قام برفع دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ومديرها سام ألتمان.

الذكاء الاصطناعي

ولفت التقرير إلى أن " ماسك " اتهم الشركة في دعوته قائلا بأنها انتهكت العقد التأسيسي لها حيث كانت الشركة تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

صاحب منصة إكس وشركتا تسلا وسبايس إكس

وأفاد التقرير بأنه كان صاحب منصة إكس وشركتا تسلا وسبايس إكس عام 2015 من بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" إلى جانب المدير العام الحالي، لكنه استقال من الشركة عام 2018 وبات من أبرز منتقديها.

وأوضح التقرير إلى أن من جانبها نفت شركة "أوبن إيه آي" الاتهامات التي وجهها إلى ماسك لمسؤوليها بأنهم انتهكوا عقدها التأسيسي حيث عرض مدير الشركة "ألتمان" ومديرون تنفيذيون آخرون في الشركة الناشئة حججهم التي دعموها برسائل بالبريد الإلكتروني مؤكدين أن "ماسك" لم يكن يعترض على فكرة تحول الشركة من أجل تنفيذ مهمتها المتمثلة في إنشاء ذكاء اصطناعي شامل وهو ما يحتاج الشركة لمزيد من رأس المال يتخطى المليارات سنويا من أجل إنجاح هذه المهمة.