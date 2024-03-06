دعوى قضائية من مسؤولي تويتر السابقين ضد إيلون ماسك للحصول على 128 مليون دولار

قامت مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين في تويتر، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق باراج أغراوال، بمقاضاة إيلون موسك وإكس بسبب ملايين الدولارات من تعويضات نهاية الخدمة غير المدفوعة. وتعود هذه المطالبات إلى الظروف الفوضوية التي أحاطت باستحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر 2022.

عندما تولى " ماسك " السيطرة على الشركة، كانت خطوته الأولى هي إقالة أغراوال، والمدير المالي نيد سيجال، والمدير القانوني فيجايا جادي، والمستشار العام شون إدجيت. وفقًا للدعوى القضائية، كان لدى Musk "غضب خاص" تجاه المجموعة بسبب الدور الذي لعبوه في المعركة القضائية التي استمرت لعدة أشهر والتي أجبرت Musk على متابعة عملية الاستحواذ بعد محاولته التراجع عن الصفقة. وفقًا للدعوى القضائية، يحق لـ Agrawal الحصول على 57.4 مليون دولار كمزايا نهاية الخدمة، ويحق لـ Segal الحصول على 44.5 مليون دولار، وGadde 20 مليون دولار، وEdgett 6.8 مليون دولار، بإجمالي حوالي 128 مليون دولار.

تستشهد الدعوى برواية كاتب سيرة ماسك، والتر إيزاكسون، للأحداث، والتي توضح أن ماسك سارع إلى إغلاق صفقة تويتر قبل يوم واحد حتى يتمكن من إقالة المديرين التنفيذيين "لسبب ما" قبل أن يتم تعيين خيارات الأسهم النهائية الخاصة بهم مباشرة. وفقًا لإيزاكسون، تفاخر " ماسك " بأن المناورة القانونية وفرت له حوالي 200 مليون دولار.

وجاء في الدعوى القضائية: "لا يدفع " ماسك " فواتيره، ويعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه، ويستخدم ثروته وسلطته لمهاجمة أي شخص يختلف معه، لأن " ماسك " قرر أنه لا يريد ذلك". دفع تعويضات نهاية الخدمة للمدعين، فقد قام ببساطة بطردهم دون سبب، ثم اختلق قضية وهمية وعين موظفين في شركاته المختلفة لدعم قراره.

ولم يستجب X لطلب التعليق على الدعوى. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها موظفون سابقون في تويتر دعوى قضائية ضد الشركة بسبب فشلها في دفع تعويضات نهاية الخدمة. وزعمت دعوى قضائية منفصلة أن تويتر مدينة للعاملين السابقين بأكثر من 500 مليون دولار كتعويضات غير مدفوعة الأجر. كما سبق أن رفع كل من أغراوال وسيغال وجادي دعوى قضائية ضد الشركة بسبب الفواتير القانونية غير المدفوعة نتيجة لدعاوى المساهمين والتحقيقات الأخرى التي نتجت عن استحواذ " ماسك " على الشركة.