OpenAI: إيلون ماسك أراد دمجنا مع Tesla لإنشاء كيان ربحي

يُزعم أن إيلون موسك، الذي رفع دعوى قضائية ضد OpenAI لانتهاكها مهمتها غير الربحية ومطاردة الأرباح، أراد أن تندمج المنظمة مع Tesla عندما بدأت في التخطيط لانتقالها إلى كيان ربحي من أجل تحقيق أهدافها. حسنًا، إما ذلك أو السيطرة الكاملة على الشركة، حسبما قال OpenAI في منشور بالمدونة. ردت المنظمة على دعوى ماسك بنشر رسائل بريد إلكتروني قديمة من عام 2015 إلى عام 2018 عندما كان لا يزال مشاركًا في عملياتها.

عندما قدمت OpenAI نفسها للعالم في عام 2015، أعلنت أن لديها تمويلًا بقيمة مليار دولار. ومن الواضح أن ماسك هو من اقترح هذا الرقم، على الرغم من أن OpenAI جمعت منه أقل من 45 مليون دولار وحوالي 90 مليون دولار من مانحين آخرين. "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا بمبلغ أكبر بكثير من 100 مليون دولار لتجنب أن نبدو ميؤوسًا منه... أعتقد أنه يجب علينا أن نقول إننا بدأنا بالتزام تمويل بقيمة مليار دولار... وسأغطي أي شيء لا يقدمه أي شخص آخر". وكتب بحسب الشركة.

في عام 2017، أدرك قادة OpenAI أنهم بحاجة حقًا إلى المزيد من الأموال - مليارات الدولارات - لأن الذكاء الاصطناعي يتطلب كميات هائلة من القوة الحاسوبية. وذلك عندما بدأوا في مناقشة انتقاله إلى هيكل ربحي. قالت OpenAI إن Musk شارك في التخطيط وكان يريد في الأصل أغلبية الأسهم، والسيطرة على مجلس الإدارة الأولي ومنصب الرئيس التنفيذي. ومع ذلك، شعرت المنظمة أنه يتعارض مع مهمتها في منح شخص واحد السيطرة المطلقة عليها. لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، وبحسب ما ورد حجب " ماسك " التمويل أثناء استمرار المحادثات.

أرسل ماسك بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا إلى OpenAI في عام 2018، يقترح فيه ربط المنظمة بشركة Tesla حتى تتمكن شركة صناعة السيارات من توفير تمويلها. وأوضح في رسالته أنه يعتقد أن هذا هو "الطريق الوحيد الذي يمكن أن يأمل حتى في حمل شمعة لجوجل". لم تذكر شركة OpenAI كيف تطورت مناقشاتهم بعد ذلك، ولكن من الواضح أن فكرة " ماسك " لم تنجح، وسرعان ما ترك الشركة. في آخر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها المنظمة من ماسك، قال إن "تقييم احتمالية كون OpenAI ذات صلة بـ DeepMind/Google دون تغيير جذري في التنفيذ والموارد هو 0%".

في الدعوى القضائية التي رفعها، اتهم ماسك شركة OpenAI بأنها "شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع" لشركة Microsoft، التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمنتجات مثل Bing بعد استثمار 13 مليار دولار في الشركة. وجاء في الدعوى القضائية أن "مايكروسوفت ستجني ثروة من بيع GPT-4 للجمهور، وهو ما لن يكون ممكنًا إذا جعلت OpenAI - كما هو مطلوب منها - التكنولوجيا متاحة مجانًا للجمهور". وقالت شركة OpenAI إن ماسك كان على علم بأن مهمتها لا تعني فتح مصادر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأصدرت رسالة بريد إلكتروني قال فيها إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك وكبير العلماء، لـ Musk: "بينما نقترب من بناء الذكاء الاصطناعي، سيكون من المنطقي أن نبدأ في أن نكون أقل انفتاحًا. ويعني الانفتاح في OpenAI أنه يجب على الجميع الاستفادة من ثمار الذكاء الاصطناعي بعد بنائه، لكن من المقبول تمامًا عدم مشاركة العلم." ثم رد المسك بـ "نعم".

"نشعر بالحزن لأن الأمر وصل إلى هذا مع شخص كنا معجبين به بشدة - شخص ألهمنا لهدف أعلى، ثم أخبرنا أننا سنفشل، وبدأ منافسًا، ثم رفع دعوى قضائية ضدنا عندما بدأنا في إحراز تقدم ملموس نحو OpenAI مهمة بدونه"، كتبت الشركة في منشورها. وبعد أن رفع " ماسك " دعواه القضائية، أرسلت الشركة مذكرات داخلية إلى موظفيها تنفي فيها مزاعمه. قال كبير مسؤولي الإستراتيجية جيسون كوون في إحدى المذكرات إن ادعاءات ماسك "قد تنبع من ندمه على عدم مشاركته في الشركة اليوم". وقال سام ألتمان في مذكرة أخرى إنه يفتقد الشخص الذي يعرفه والذي تنافس مع الآخرين من خلال بناء تكنولوجيا أفضل. كما رد أيضًا على تغريدة عمرها خمس سنوات من Musk يشكره فيها على دفاعه عن Tesla.



تتهم الدعوى القضائية التي رفعها Musk شركة OpenAI بخرق العقد وخرق الواجب الائتماني والمنافسة غير العادلة. ويسعى حاليًا إلى إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين ويريد من المحكمة أن تأمر OpenAI باتباع "ممارستها الطويلة الأمد المتمثلة في إتاحة أبحاث وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" للجمهور، بالإضافة إلى منعها من استخدام تقنيتها لتحقيق المنفعة المالية لشركة Microsoft وأي شركة أخرى. منظمة أو فرد معين آخر. لم يرد Musk بعد على مشاركة OpenAI.