المجلس الإقليمي للسكان يناقش المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال قريشي مدير هيئة جون سنو، ووكلاء وزارات الصحة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.





ونقل السكرتير العام تحيات السيد محافظ الإقليم للحضور جميعا، مؤكدا على ضرورة تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية بمواجهة القضية السكانية، واستمرار وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الي ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة .





واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض ملخص الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، كما تناول المجلس عرض تطور بعض المؤشرات السكانية الخاصة بالمحافظة بداية من 2018، وحتى 2023م، كما تم عرض المسح الصحي الذي تجريه مديرية الصحة على مراكز المحافظة الجنوبية .