المركز الافريقى لصحة المراة بالاسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمراة وتكريم العديد من الاطباء

احتفل المركز الافريقى لخدمات صحة المراة بالاسكندرية باليوم العالمى للمراة وقام بتكريم لفيف من النماذج الملهمة المشرفة للمراة المصرية .

قالت الدكتورة ميرفت السيد "مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واوضحت مدير المركز الافريقى" فى كلمتها ان اليوم العالمي للمرأة أنه في الثامن من مارس 1908 خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة في مدينة نيويورك مطالبات بساعات عمل أقصر وأجر أفضل والحق في التصويت. وبعد عام من تلك المسيرة، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي ذلك اليوم عيداً وطنياً للمرأة.وأُحتفل بهذا اليوم لأول مرة في عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك ثم أصبح يوم المرأة العالمى فى ١٩٧٧

واضافت د.ميرفت السيد مجهودات الدولة المصرية لتمكين المرأة المصرية 2030:خلال ال 9 سنوات الماضية حيث تم اصدار عدة تشريعات وقوانين لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة رقم 11 على أن "تلتزم بحماية المرأة المصرية ضد كل أشكال العنف" وتقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها..

أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي ..اول رئيسة محكمه..أول نائبة محافظ البنك المركزي و٢سيدات في منصب محافظ.

أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان .كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ اكثر من ٧٢ عاما. وصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية تمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري

كما تم تنفيذ أكبر برنامج صحي للمرأة على مستوي محافظات الجمهورية وهو برنامج صحة المرأة المصرية والذي استهدف قوافل طبية في القري تجري كشوف طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر علي سرطان الثدي ،واستهدف البرنامج ٢٨ مليون سيدة

ووصلت نتائجه الي انخفاض دخول السيدات لمرحلة ٣و٤ من سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪ .توفير القوافل الطبية للفحص المبكر عن سرطان الثدي (بشاير الخير) .،تنفيذ ندوات توعوية بمختلف قضايا المرأة لاسيما التوعية بمخاطر الأورام والكشف المبكر

تم إطلاق عدة مبادرات تحت شعار: "بهية" و "سيدات مصر"و "احمي عيلتك احمي مصر بهية في ظهرك"

لتقليل قوائم الانتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العلاج بالمجان ..

و اضافت د.ميرفت السيد أنه تم تكريم عدد خمس النماذج الملهمه المشرفة للمرأة المصرية والتى تلعب دور مؤثرا فى جميع المجالات وقدوة طيبة يحذي بها فى بذل الجهود و العطاء وذلك خلال احتفالية المركز الأفريقى باليوم العالمى للمرأة ..و اشتملت الجلسات العلمية المختلفة الاحتفالية عرض لدور المركز الأفريقى و الخدمات المقدمة و تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى بدأ فى ١٩٧٥ فى نيويورك بحضور مميز للدكتور حسن سلام "مدير المركز الافريقى سابقا" وهوه اول من وضع الهيكل الادارى للمركز ليصبح منصة علمية تدريبية عالميه منذ لحظة انتقالية للحكومة المصرية فى عام 2006 بعد أن كان مقر لمنظمة الصحة العالمية. فهو مبنى أثرى يقع على البحر المتوسط على خطوات لمكتبة الإسكندرية و جامعه الاسكندريه. وايضا تكريم نماذج المرأة الملهمه التى تم تكريمها ..المهندسة نادية عبده أول سيدة تتقلد منصب محافظ فى مصر و الدكتورة الهام فياض استاذ الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض بالاسكندرية والدكتورة .ثريا شرف مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة سابقاوالدكتورة هناء اسماعيل دكتوراة كيمياء الغذاء جامعة بريستول بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتورة خديجة خشانه مدير إدارة تنمية المرأة بالمركز و حصلت سابقا على تكريم وزير الصحة كموظف مثالى

واضافت أنه تم تكريم أيضا لفيف من شركاء النجاح من قيادات المؤسسات المصرية ..