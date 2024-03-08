وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بحلول شهر رمضان المعظم 2024.

بمناسبة حلول شهر رمضان .. الداخلية زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

الأمن يضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بطنطا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بطنطا ، وتوالت النيابة التحقيق.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول ومبلغ مالى الخاصين بوالده بطنطا بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين "لـهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الغربية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين واعترفا بارتكاب 7 وقائع مماثلة، وأرشدا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.