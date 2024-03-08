في اليوم العالمي للمرأة.. معاناة كبيرة تعيشها الفلسطينيات

عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "في اليوم العالمي للمرأة.. معاناة كبيرة تعيشها المرأة الفلسطينية".

نساء فلسطين

وأوضح التقرير إلى أنه في الوقت الذي تحتفل فيه النساء بيومهن العالمي، هنا تقف نساء فلسطين مطالبات بالحرية من الاحتلال ووقف الحرب، ومنهن من طالبن بمعرفة مصير أبنائهن.

وتابع التقرير: "أوقات عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في هذا الوقت، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فيما يطالب شعار هذا العام بالاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة في الأمم المتحدة، وغاب عن أذهانهم أبسط مقومات الحياتية كحماية المرأة من القتل والجوع والتشريد والاعتقال في القطاع والضفة".

اعتقل الاحتلال خلال العام الماضي 300 امرأة في الضفة

وواصل التقرير: "اعتقل الاحتلال خلال العام الماضي 300 امرأة في الضفة، أما في القطاع فهن في مواجهة دائمة مع الإخفاء القسري، واللوات ارتقين برصاص الاحتلال 4 مواطنات من إجمالي 423 بعد السابع من أكتوبر، وهذا هو حال نساء فلسطين".