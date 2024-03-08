براءة رئيس جامعة القاهرة من تهمة عدم تنفيذ أحكام قضائية

قضت جنح مستأنف الهرم في جلستها الخميس، ببراءة رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، من اتهام مزعوم بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من الخصم وإلزام الخصم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ونص حكم محكمة جنح مستأنف الهرم على براءة الدكتور رئيس جامعة القاهرة مما نسب إليه بحكم نهائي، وإلغاء الحكم السابق بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة لثبوت قيام الجامعة بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم صحة ما أدعاه المدعون بالحق المدني.

براءة رئيس جامعة القاهرة وضع الأمر فى نصابه:

قال الدكتور محمد هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة إن حكم القضاء كشف زيف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن النزاع القضائي الخاص بتلك القضية، وأن ما سبق أن صدر كان مجرد حكم ابتدائي وليس نهائيًا، وأن مضمونه كان يتعلق برئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة وأمين الكلية بصفتهم الوظيفية.

وأضاف متحدث جامعة القاهرة أن صدور الحكم اليوم بالبراءة وضع الأمر فى نصابه، علمًا بأن الحكم السابق

كان يختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكدت جامعة القاهرة فور صدور الحكم النهائي ببراءة رئيس الجامعة مما نسب اليه وإلغاء الحكم السابق، أن الجامعة كمؤسسة من مؤسسات الدولة تؤكد احترامها الكامل للأحكام القضائية إيمانا بأنها أحد مظاهر سيادة القانون فى الدول المتقدمة وثقتها الكاملة فى قضاء مصر العريق.

وشددت جامعة القاهرة على أنه دائمًا وأبدًا ما تؤكد علي احترام أحكام القضاء وتنفيذها فور صدورها مباشرة دون تباطؤ أو تأخير، مشيرة إلى أن رئيس جامعة القاهرة كان دائم الحرص على المتابعة مع الشؤون القانونية بالجامعة لتنفيذ الأحكام القضائية فورًا.