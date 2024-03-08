10 معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أهم معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بعد تدشينه أمس الخميس من تحت قبة جامعة القاهرة.

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعات: القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، وبعض الجامعات الخاصة وهيئة تنمية الصناعات.

واستهدفت بروتوكولات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تفعيل أوجه التعاون بين جامعات التحالف من خلال إعداد وتنفيذ البحوث المشتركة والبرامج التدريبية والأنشطة الميدانية والعمل علي رفع قدرات القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات.

كما تستهدف بروتوكولات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى عمل دليل ميداني عن ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا ليستفيد منه الشباب والمرأة والمتطوعين من شباب التحالف داخل إقليم القاهرة الكبرى.

معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى