10 معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى
تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أهم معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بعد تدشينه أمس الخميس من تحت قبة جامعة القاهرة.
وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعات: القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، وبعض الجامعات الخاصة وهيئة تنمية الصناعات.
واستهدفت بروتوكولات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تفعيل أوجه التعاون بين جامعات التحالف من خلال إعداد وتنفيذ البحوث المشتركة والبرامج التدريبية والأنشطة الميدانية والعمل علي رفع قدرات القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات.
كما تستهدف بروتوكولات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى عمل دليل ميداني عن ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا ليستفيد منه الشباب والمرأة والمتطوعين من شباب التحالف داخل إقليم القاهرة الكبرى.
معلومات عن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى
- انطلق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى من جامعة القاهرة.
- يضم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى جامعات: القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر
- يعد تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى هو السابع بعد تحالفات إقليم المنطقة الشمالية، وإقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد وإقليم شمال الصعيد، وإقليم الدلتا، وإقليم مدن القناة وسيناء.
- تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى أكبر التحالفات لوجوده داخل القاهرة الكبرى التي تمثل نقطة الارتكاز منذ نشأة الدولة
- يعتمد تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى على 3 ركائز تتناول 8 محاور عمل، ويقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والاستدامة، وتوفير نظام فعال للحوكمة لإدارة التنمية لاسيما أن إقليم القاهرة الكبرى يشتمل على عدد كبير من المصانع المهمة التي تدخل في نطاق اهتمام الدولة المصرية مثل مصنع كنوز والتي خصصت الجامعة 20 مليون جنيه من جهودها الذاتية لدعم الدراسات المتعلقة بتطويره.
- يستهدف تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى وضع خطط نوعية وخريطة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجة للدولة الوطنية المصرية.
- يندرج تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى تحت الخطة العامة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق زيادة الصادرات التي تؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.
- يساهم تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
- يدعم تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى جهود تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية.
- يساعد تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.