رئيس جامعة القاهرة: نحن على مشارف جامعات الجيل الخامس

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات القاهرة الكبرى، إننا الآن على مشارف جامعات الجيل الخامس التي ترتكز على قضية العلم النافع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن العلم النافع هو الذي ينفع المجتمع ولا يتم ركنه على الأرفف، وإنما يقدم خدمات حقيقية لأجل منفعة الناس عبر قطاعات التنمية المحلية سواء لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو استراتيجة مصر 2030.

وقدّم رئيس جامعة القاهرة مع قطاعات الصناعة، خريطة عمل التحالف وخطة عمله ومستهدفاته.

رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية إطلاق التحالفات

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى سواء حكومية أو خاصة أو أهلية لتقليل الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن فكرة تواجد التحالفات هي فكرة جديدة ومتميزة وتنتهج أصول تنفيذية من داخل الجامعات والبحث العلمي وقطاعات التنمية بشكل عام وخاصة قطاع الصناعة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بإطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023 والتي مثلت لحظة فارقة ومهمة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى يُعد أكبر التحالفات لوجوده داخل القاهرة الكبرى التي تمثل نقطة الارتكاز منذ نشأة الدولة الوطنية في عهد الملك مينا موحد القطرين.

ونبه رئيس جامعة القاهرة إلى الاحتفال بمرور عام على إطلاق الاستراتيجة الوطنية للتعليم التي تم إنجاز الكثير منها.



شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، اليوم الخميس، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

ويضم إقليم القاهرة الكُبرى جامعة القاهرة، مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة الأزهر، وشركة سيمنس، مُمثلًا عن الشريك الصناعي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مُمثلًا عن القطاع الحكومي.