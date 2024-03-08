الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الجديدة

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد  أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بعمل لاندسكيب بمحيط ملاعب المدينة الرياضية الملحقة بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدينة، وسرعة الانتهاء من ساحة إنتظار السيارات المخصصة للعاملين وساحات منطقة البنوك لتنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة، كما تابع أعمال فرش وتأثيث الخيمة البدوية المقامة على مساحة ٤٨٠م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، موجهًا بمراعاة التهوية والإضاءة المناسبة وسرعة تركيب كشافات الإنارة الخارجية.

من ناحية أخرى، وجّه الزملوط باستكمال أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة بإنشاء جداريات فنية وزراعة وتنجيل المنطقة المحيطة ببوابة المطار.

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الجريدة الورقية