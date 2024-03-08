محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الجديدة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بعمل لاندسكيب بمحيط ملاعب المدينة الرياضية الملحقة بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدينة، وسرعة الانتهاء من ساحة إنتظار السيارات المخصصة للعاملين وساحات منطقة البنوك لتنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة، كما تابع أعمال فرش وتأثيث الخيمة البدوية المقامة على مساحة ٤٨٠م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، موجهًا بمراعاة التهوية والإضاءة المناسبة وسرعة تركيب كشافات الإنارة الخارجية.

من ناحية أخرى، وجّه الزملوط باستكمال أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة بإنشاء جداريات فنية وزراعة وتنجيل المنطقة المحيطة ببوابة المطار.

FB_IMG_1709872133138

FB_IMG_1709872102639

FB_IMG_1709872095586

FB_IMG_1709872088746

FB_IMG_1709872082252

FB_IMG_1709872042102

FB_IMG_1709872015409

FB_IMG_1709872009745

FB_IMG_1709871992648

FB_IMG_1709871984812

FB_IMG_1709871999740

FB_IMG_1709872036657