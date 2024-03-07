جدول ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة النصر أمام الرائد

سقط فريق النصر السعودي في فخ الهزيمة على يد الرائد بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة دوري روشن.

وجاءت هزيمة النصر اليوم لتقضي على الأمل الأخير لدى جماهير القلعة الصفراء في المنافسة على لقب بطولة الدوري، بعد اتساع الفارق بشكل كبير مع الهلال المتصدر.

وفي حال حقق الهلال الفوز على الرياض في مباراة الغد فسيصبح الفارق بينه وبين النصر الوصيف 12 نقطة، ليتأكد بشكل كبير حسم الزعيم الأزرق للقب الدوري مبكرًا.

ترتيب الدوري السعودي:

1 – الهلال .. 62 نقطة

2 – النصر .. 53 نقطة

3 – الأهلي .. 44 نقطة

4 – التعاون .. 39 نقطة

5 – الاتحاد .. 37 نقطة

كاسترو يصدم جمهور النصر

وقال كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " منذ متى النصر لم يفز ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية ؟، لا تفكروا أن النصر يحقق بطولة كل عام !!

وأضاف: " الذين قبلي ماذا يفعلون كانوا يبحثون عن الأعذار، الموسم هذا فزنا بالكأس ولكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر ببطولات فيها ".

وشنت جماهير النصر هجومًا عنيفًا على المدرب بعد تراجع نتائج الفريق وطالبت برحيله والبحث عن مدير فني جديد، للحفاظ على أمال الأصفر بالمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا.