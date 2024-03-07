مي فاروق و DJs| ألوان موسيقية عصرية لـ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ مع الموسيقي علي فتح الله

في توليفة غنائية موسيقية جديدة قدم الموزع الموسيقي علي فتح الله مع الفنانة مي فاروق عدد من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نغملات جديدة لأغانيهم، وذلك ضمن فعاليات حفل مي فاروق والموسيقيين المقام في موسم الرياض 2024.

مي فاروق وعلي فتح الله يذهبون بموسيقى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ بعيدًا

تغنت مي فاروق أغاني “حب إيه، غنيلي، سيرة الحب” لـ أم كلثوم وأغنية “التوبة” لـ عبد الحليم حافظ، بتوزيع موسيقي جديد من علي فتح الله اعتمد على الكمان والتشيلو وبعض الإيقاعات السريعة .

تميز مسرح الحفل بتحضيرات استثنائية لنجوم الزمن الجميل ورموز تلك الحقبة من الأسطوانات الموسيقية الكبرى وبعض الآلات الموسيقية، وصور لنجوم غناء التراث المصري باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تغني مي فاروق أغاني الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مع أبرز نجوم التوزيع الموسيقي، وهم "علي فتح الله، تميم، محمد العشي، فهد، النابلسي، مع الأوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.