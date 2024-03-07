أوركسترا القاهرة السيمفوني في الأوبرا.. السبت

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك خلاله السوبرانو داليا فاروق، الباريتون خالد سمير مع كورال أكابيلا بقيادة مايا چيفينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 9 مارس علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها قداس للسوبرانو والباريتون والكورال والأوركسترا لـ فورييه وتعزف بصورتها الأصلية، السيمفونية الرابعة لـ بروكنر والمعروفة باسم الرومانسى.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.