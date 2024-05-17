دبلوماسية صينية: بكين ستواصل الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية

أفادت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، بأن بكين ستواصل لعب دور بناء في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

ونشرت الدبلوماسية الصينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X، صورة للزعيمين الروسي والصيني معلقة: "التقى الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين مرة أخرى في تشونغنانهاي، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية - وفقًا لـ"روسيا اليوم" - إلى أن "الصين ستواصل القيام بدور بناء، في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية".

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

الخارجية الصينية تحث الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات

وفي سياق آخر، كانت قد حثت وزارة الخارجية الصينية الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات والعودة إلى المسار الصحيح لتسوية النزاعات البحرية من خلال التفاوض والتشاور في أقرب وقت ممكن.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس /الخميس/ ، الفلبين مجددا إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم إذا كانت مانيلا عازمة على السير في الطريق الخاطئ على حد قوله.

أتي هذه التطورات بعد أن أمرت السلطات الفلبينية بإجراء تحقيق في الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها دبلوماسيون أجانب، وذلك على خلفية التسجيل والنص الذي نشرته السفارة الصينية في الفلبين الأسبوع الماضي بشأن منطقة "ريناي جياو".

وتخوض عدة دول - بما في ذلك فيتنام والفلبين - نزاعات بحرية مع الصين بسبب مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.

وأدت المواجهات - في أعالي البحار بين السفن الصينية والفلبينية - إلى تفاقم المشكلة، كما تصاعدت حدة التوترات - خلال العام الماضي - في المياه المتنازع عليها؛ مما أثار المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.