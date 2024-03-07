إليسا| مشاهدات أغنية "أنا مش صوتك" في 24 ساعة

حققت أغنية أنا مش صوتك للفنانة إليسا، أكثر من 200 ألف مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أنا مش صوتك

أغنية أنا مش صوتك لمسلسل “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني 2024، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

تفاصيل أغنية كلو وهم

كانت أخر الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال أغنية “كلو وهم” أغنية كلو وهم من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

كلمات أغنية إليسا كلو وهم

وتقول كلمات الأغنية فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل

تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت اللي بيحبك هين ينسى قساك بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك بيرجع يطلب رضاك بغيابك كلو وهموما في شيء بيعنيلي بلاك وعذابي ما بيهم مازالني أنا وياك مازالني أنا وياكبتضل روحي إلك وأحلى ليالي بهالعمر عشتا معك ببيع العمر تارجعك تبقى إلي ولو انو ثواني المحك او اسمعك".

وفي سياق متصل، يتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع الفنانة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني «ع أمل» بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وتوزيع عمر صباغ.

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع اليسا في لحن أغنية لبنانية، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت.



وتعاون الملحن محمد يحيي مع اليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها العقد، وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها.

كانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا، أغنية «العقد» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها: بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها.