الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مسرح الجمهورية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمرأة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية في الثامنة مساء السبت 9 مارس 2024 علي مسرح الجمهورية يحيها مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر بباقة من الأعمال الغنائية والمعزوفات الموسيقية.

حيث يقدم في الفصل الأول أوركسترا أطفال مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة دكتور راجي المقدم موسيقي البنات البنات ، فيها حاجة حلوة ، كرنڤال باريس ، قلبي ومفتاحه ، ميدلي كلثوميات ، تتر بداية المال والبنون ، سهر الليالي ، ميدلي ، خلي بالك من عقلك ، قضية عم احمد ، بيلا تشاو - تتر بداية ونهاية مسلسل رأفت الهجان ، الاقصر بلدنا اداء لوجي هاني ، موسيقي الحب والسلام من فيلم عروس النيل علي آلة الهارب اداء جولي وشريف دعية مقدمة بعيد عنك ، كل ده كان ليه ، سألوني الناس ، الحياة حلوة ، زي العسل.



ويحيى الفاصل الثاني فصل الغناء العربي كورال الشباب تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين بمختارات من اعمال الموسيقى العربية منها امي يا نور بيتنا ، ماما يا حلوة ، احن قلب ، بيت العز ، انشودة امي ، اول حياتي ياما ، نص الدنيا ، يا بنت بلدي ، امي جنة ، امي في كوم ، ست الحبايب ، رمضان كريم .. اداء مريم جميل - ادهم - جاسمين - ملك احمد عبد المنعم - نوريانا محمد - محمد عادل - لاما- ملك احمد - لاما حازم - محمد البحيري.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم ‎وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.