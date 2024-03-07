إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق المطرية بالدقهلية

تعرض ثلاثة اشخاص لإصابات بالغة بعد إثر حادث سير مروع بين سيارة نقل ركاب ودراجة نارية موتوسيكل، علي طريق المطرية بورسعيد الجديد.

سرعان ما توجهت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي المطرية لتلقي العلاج اللازم.



وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق المطرية بورسعيد ووجود مصابين.



وبدورها امتلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين بعد التحريات والفحص إصابة كلا من أمينة جلال رمضان العزومي 48 عاما، عزبة الإتحاد مركز ميت سلسيل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم أحمد أحمد عوض 53 عاما، عامل زراعي، عزبة الإتحاد ميت سلسيل، اشتباه كسر في الزراع الايمن وكدمات متفرقة، الأسمر محمد الورداني الصنعة أحمد، 44 عاما، عامل زراعي، مقيم المنزلة، كسر مضاعف في الفخذ والركبة اليمني، وجروح متفرقة بالوجه والجسم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.