معهد إعداد القادة ينظم الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد

ينظم معهد إعداد القادة الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد “دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء” الذى ينطلق تحت شعار مبدعون باختلاف 3.

ويقام فعاليات الملتقى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 مارس حتى الأحد 10 مارس 2024.

كما يحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهويس الشعر العربي الشاعر هشام الجخ، وعدد من القيادات.

تفاصيل ملتقى معهد إعداد القادة

أفاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، ويتمتعون بقدرات وخبرات ومهارات عالية.

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أنه روعي في إعداد البرنامج التنوع في تقديم المادة العلمية من المحاضرات وورش العمل وجلسات العصف الذهني لبناء المبادرات الطلابية والتي تدار تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس للخروج بأفضل المبادرات من خلال لجنة تحكيم لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذا الملتقى، مؤكدا حرص المعهد على إقامة هذا الملتقى للمرة الثالثة على التوالي.

كما أعلن مدير معهد إعداد القادة انه سيتم تكريم أفضل المبادرات بجوائز مالية، ويأتي ذلك تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية لتمكين (ذوى الهمم)، والاهتمام بالموهوبين، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع.

