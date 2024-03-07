صحيفة أمريكية: مطالب السنوار أدت إلى خلاف مع إسماعيل هنية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير يوم الخميس إن خلافا نشب بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة يحيى السنوار بسبب مطالب الأخير في المفاوضات.



وحسب روسيا اليوم، أفادت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن السنوار طالب بتحقيق المزيد من الإنجازات من الصفقة في حين اكتفى هنية بالبنود التي كانت على جدول الأعمال.



وبحسب المصادر، فإن هنية كان مستعدا لقبول وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع دون التزام من إسرائيل بوقف كامل للأعمال العسكرية في القطاع، لأنه يعتقد أنه سيكون من الممكن استغلال أيام وقف إطلاق النار، بمساعدة وسطاء، للتوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعتقد السنوار أن حماس هي صاحبة اليد العليا.

ويطالب يحيى السنوار الذي كان منعزلا إلى حد كبير عن المحادثات حتى وقت قريب، إسرائيل بالالتزام بمناقشة وقف دائم للقتال، مما يضعه على خلاف مع مسؤولين آخرين في حماس، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

ويقول مسؤولون مصريون إن السنوار يعتقد أن حماس لها اليد العليا حاليا في المفاوضات، مستشهدين بالانقسامات السياسية الداخلية داخل إسرائيل بما في ذلك التصدعات في قبضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة وتزايد الضغوط الأمريكية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من معاناة سكان غزة.