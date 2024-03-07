جامعة المنيا تفوز بالمراكز الأولى في مهرجان ألعاب الجنوب

حققت منتخبات جامعة المنيا الفوز بالمراكز الأولى، خلال مُشاركتهم بمنافسات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الخامسة ، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر ، بمشاركة جامعات، بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، الأقصر ، وأسوان، وكذا المعاهد العليا.

وأشاد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بما حققه طلاب الجامعة ، وحصدهم للمراكز والميداليات ، مُهنئهم بتميزهم في مختلف المسابقات الرياضية بالمهرجان ، ومنوهًا إلى حرص الجامعة بهذا الجانب الهام ، الذي يستثمر طاقات الطلاب ، ويُسهم في صقل مهاراتهم البدنية والنفسية ، وتكوين شخصيتهم المُتكاملة.

وحصد طلاب الجامعة، المركز الأول في مسابقة كرة السلة ، والمركز الثاني في كرة الطائرة ، والثالث في خماسي قدم ، وحصلت طالبات الجامعة المُشاركات على المركز الثالث في الكرة الطائرة ، هذا بالإضافة ، إلى حصول الجامعة ، على ترتيب عام أول على مستوى الجامعات المشاركة.

جدير بالذكر أنه قد أشرف على الطلاب ، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ، ودكتورأحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ودكتورى سهام سيد، ودكتورة مصطفى شادي.