وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه أخيرًا إلى الدعم والأجور؛ لاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

وكشف معيط، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، بما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».

وقال وزير المالية، إنه تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية»؛ لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة؛ لاستيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأضاف، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.