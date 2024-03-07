الذهب يواصل تألقه ويصل لقمة غير مسبوقة بعد تصريحات باول

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، ليصل إلى مستوى غير مسبوق، بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة مما يعزز من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2155.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2163.50 دولار. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان في طريقه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال يوم واحد منذ نوفمبر 2021.

وقال باول أمس الأربعاء إن خفض أسعار الفائدة "سيكون مناسبا على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام وأضاف "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وقال آرثر باريش، محلل البيانات السابق، لوكالة رويترز: "العامل الرئيسي وراء هذه الارتفاع الأخير في سعر الذهب هو استمرار انخفاض العوائد الحقيقية وتراجع توقعات التضخم، مما يدفع المستثمرين نحو شراء الذهب بدلا من (دخول) أسواق المال و(شراء) سندات الخزانة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 24.14 دولارا في حين ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 918.25 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 7-3-2024، بقيمة 150 جنيها في سعر الرجام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3350 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

عيار 24 يسجل 3830 جنيها

عيار 21 يسجل 3350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2871 جنيها.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

الجنيه الذهب 26800 جنيه.

استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي دون توقف للجلسة السابعة على التوالي، لتسجل اعلى مستوى تاريخي، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس والتي زادت من التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.