آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 7-3-2024، بقيمة 150 جنيها في سعر الرجام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3350 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3830 جنيها

عيار 21 يسجل 3350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2871 جنيها.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

الجنيه الذهب 26800 جنيه.

الذهب العالمي

استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي دون توقف للجلسة السابعة على التوالي، لتسجل اعلى مستوى تاريخي، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس والتي زادت من التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2148 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2157 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار 79 دولار حتى الآن، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في أسعار الذهب.

منذ بداية شهر مارس ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولار في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ أكتوبر الماضي.

وجد الذهب العالمي الدعم خلال جلسة الأمس من شهادة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، والتي لم تأتي بالجديد بالنسبة للأسواق، فقد أشار أن البنك سيقوم بخفض الفائدة ولكنه ينتظر المزيد من الدلائل على هبوط التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف للبنك عند 2%.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان في طريقه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال يوم واحد منذ نوفمبر 2021.

وقال باول أمس الأربعاء إن خفض أسعار الفائدة "سيكون مناسبا على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام وأضاف "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وقال آرثر باريش، محلل البيانات السابق، لوكالة رويترز: "العامل الرئيسي وراء هذه الارتفاع الأخير في سعر الذهب هو استمرار انخفاض العوائد الحقيقية وتراجع توقعات التضخم، مما يدفع المستثمرين نحو شراء الذهب بدلا من (دخول) أسواق المال و(شراء) سندات الخزانة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 24.14 دولارا في حين ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 918.25 دولارا للأوقية.