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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى سعر 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.30 جنيها للشراء، 49.40 جنيه للبيع. 

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آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

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تذبذب أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس

 

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.30 جنيها للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيها للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

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