الدوري الممتاز .. تشكيل فيوتشر في مواجهة زد لحساب الجولة 15

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر التشكيل الاساسى للاعبيه في مواجهة زد والتى تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز "دورى Nile".



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي. الهجوم: أحمد عاطف.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، محمد ربيعة، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، علي زعزع، أحمد رفعت، علي ياسر.