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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الأخير استعدادًا لقمة نهائي الكأس

بعثة الأهلي في السعودية
بعثة الأهلي في السعودية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة منذ قليل، في طريقه لخوض مرانه الختامي بالرياض، استعدادًا لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.
 

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الأهلي يخوض مرانه الختامي بعد قليل في السعودية استعدادًا لقمة الكأس

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد ظهر اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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