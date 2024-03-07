إنطلاق ماراثون الدراجات الهوائية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر

شهدت مدينة طيبة، إنطلاق ماراثون الدراجات الهوائية، والذي نظمته كلية السياحة والفنادق بالجامعة، ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر، بالمشاركة مع دراجّي الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورمحمد حراجى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وشارك بالماراثون الذي انطلق من بوابة مدينة طيبة متوجهًا إلى كلية السياحة والفنادق، برعاية: "جهاز مدينة طيبة، شرم سمايل، ايجيبت جوي ترافيل"، شارك فيه طلاب الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

وشهد فعاليات انطلاق الماراثون: الأستاذ الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وسط إشراف مميز من مديرية أمن الأقصر، متمثلة في وة مرور الأقصر، ومرفق إسعاف الأقصر.

واختتم المارثون بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وذلك برعاية: جهاز مدينة طيبة، شرم سمايل، ايجيبت جوي ترافيل".