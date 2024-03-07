ضبط مُزور المحررات الرسمية في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن البحيرة قيام شخص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالحيرة) بتزوير المحررات الرسمية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته ( عدد من التوكيلات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لجهات حكومية - 222 خاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدة جهات حكومية - أكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية - أجهزة وأدوات وآلات طباعة المستخدمة فى تزوير المحررات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وتضمن الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم وائل.س أنه في يوم 20 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وذكرت المحكمة في حيثيات إدانة المُتهم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ 20 يناير 2023 وحال المرور الأمني للنقيب الضابط بمباحث قسم القطامية وفي معينه نفر من رجال الشرطة السريين ورد إليه بلاغ هاتفي من الأهالي.

وتضمن البلاغ قيامهم بضبط لص بمنطقة مساكن إيجيكو 52 القطامية.

فقصد على الفور إلى مكان البلاغ وتقابل مع أحد سكان العقار رقم 41 الذي أخبره بضبطه المتهم بمساعدة الأهالي حال شروعه في سرقة الدراحة البخارية خاصته أسفل العقر مستخدماً سلاح أبيض "شفرة كتر".

وقدم له الأهالي سلاحاً أبيض عبارة عن سفرة كتر ملفوف بلاصق شفاف.

وبتفتيشه عثر بحوزته وبين طيات ملابسه على لفافتين ورقيتين بفضهما في مواجهته تبين أنهما تحويان مسحوق بيج اللون – ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه للهيروين المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه المخدر المضبوط يقصد التعاطي.