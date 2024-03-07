تفاصيل عرض الاتحاد لتجديد عقد عبد الإله هوساوي

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضًا قويًا للاعب عبد الإله هوساوي نجم الفريق المنتقل لنادي الخليج على سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة الحفاظ على قوام الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير الصادرة اليوم تفاصيل العرض الأخير من نادي الاتحاد لوكيل أعمال عبد الإله هوساوي، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده منذ عدّة أيام.

الاتحاد يعرض 17 مليون ريال على عبد الإله هوساوي

وأكدت المصادر أن الاتحاد عرض على اللاعب الحصول على 17 مليون ريال شاملة الحوافز لمدة 3 سنوات، وأن نادي الاتحاد لا يزال في انتظار الرد من الوكيل، الذي لم يرد على العرض منذ أشهر، بالرغم من موافقة اللاعب.