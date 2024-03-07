تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي.. موقف طارق حامد

أعلن الجهاز الفني لفريق ضمك السعودي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ىالوحدة، والتي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتواجد طارق حامد لاعب الزمالك السابق، في التشكيل الرسمي لفريق ضمك، والذي جاء كالتالي:

تشكيل ضمك لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط.

خط الدفاع: سنوسي محمد الهوساوي، نور الرشيدي، عبد القادر بدران، ضاري العنزي.

خط الوسط: طارق حامد، نيكولاي ستانسيو، دوماجوج أنتوليتش.

خط الهجوم: جورج نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

ترتيب ضمك والوحدة في دوري روشن

يحتل ضمك المركز السادس برصيد 31 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في مثلهم.

بينما يحتل الوحدة المركز العاشر، برصيد 27 نقطة من 22 مباراة تفوق في 8 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وهزم في 11 مباراة.