هيئة شؤون الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يعاني من ظروف صعبة في العزل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، نقلا عن المحامي كريم عجوة، إنه بعد زيارته الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي المحتجز في زنازين عزل سجن عسقلان، اكتشف أن الاحتلال يحتجزه في عزل عسقلان منذ ثلاثة أسابيع في ظروف معيشية صعبة.

وقال الأسير الزبيدي للمحامي: كنت قبل ذلك في عزلي "ريمون" و"ريمونيم" الأوضاع والظروف الحياتية والمعيشية صعبة ومعقدة في زنازين الاحتجاز الثلاثة .

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

وتابع الأسير: لا يوجد أي شيء بغرفة العزل، التقييدات ما زالت مفروضة علي، ولا يسمح لي بالخروج للفورة، والطعام الذي يقدم لي قليل جداً ونوعيته سيئة، ولا أملك سوى الملابس التي أرتديها، ويتم تفتيش زنزانتي يومياً علماً انها فارغة من كل شيء، وخلال ذلك يتم تقييد يدي للخلف، وكذلك الأمر عند الخروج لزيارة المحامي، وأن على هذه الوضعية منذ أشهر.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 37 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أربع نساء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وجنين والخليل وطولكرم"، مشيرة إلى أن الاعتقالات رافقتها حملة تمشيط وتفتيش وعمليات تخريب واسعة.

وتقول هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق".

وأشارت المنظمتان، في بيان امس الأربعاء، إلى اعتقال نحو 7450 مواطنا من الضفة، منذ بدء "العدوان" على قطاع غزة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7490 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، اليوم الخميس، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ عمليات تخريب وتدمير بمنازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.

وأشار الهيئة إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.