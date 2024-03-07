طب سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن" الفحوصات المعملية"

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان:"الفحوصات المعملية" شارك فيها مايزيد عن 50 مساعد خدمات صحية بالمستشفي الجامعي القديم، وذلك بقاعة المهارات بمقر المستشفي.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على أهمية التثقيف والتدريب المناسب لجميع افراد وأطقم الهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضي، والوصول الي أفضل رعاية صحية للمريض.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، أن الهدف من الندوة التعرف علي التحاليل الطبية التي تساعد الطبيب في الوصول الي التشخيص الطبي السليم، والكشف المبكر عن أي خلل في الهرمونات أو الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم، موجهاً شكر لقسم الباثولوجي الاكلينيكي، وللدكتورة عزة سلمان متسق التدريب والتعليم المستمر بالمستشفي لما بذلوه من جهد في سبيل نجاح الندوة.

ومن جانبها قالت الدكتورة اسراء حسين مدرس مساعد بقسم الباثولوجي ومسئولة التدريب، أن الندوة ناقشت عدة موضوعات منها فحوصات وحدة الكيمياء الحيوية، والمناعة، والبكتيريا، وأمراض الدم، وبنك الدم، موجه شكر للدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكر مماثل للدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدموه دعم لانجاح الندوة.

جدير بالذكر ان الندوة تخللها الرد علي جميع الاسئلة والاستفسارات الموجهة من المشاركين في الندوة.