رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من خريجي جامعة الأزهر الشريف الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن معرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف، وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر 2000 فرصة عمل في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024.

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024

يمكن التقدم من خلال بوابة الوظائف الحكومية وفقا للشروط المعلن عنها من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/(S(vhwiu04av3z1pp4czrvfclba))/Default_Jobs.aspx

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2024

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها مصري الجنسية.

أن يكون تقديره العام في المؤهل الدراسي مقبول فأعلى.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة بدلا من 35 سنة.

أن يتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية فقط.

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

التقديم على الوظائف الشاغرة وفقا المؤهل الدراسي.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

وحددت وزارة الأوقاف المصرية المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل أكثر من 2024 وظيفة شاغرة ما بين عمال مساجد وأئمة مساجد وخطباء والتي تتلخص فيما يلي:

خريجو كليات الدعوة الإسلامية.

خريجو كليات أصول الدين.

خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية.

خريجو كليات الشريعة.

خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

خريجو كليات اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.

خريجو كليات الإعلام بجامعة الأزهر.

خريجو كليات التربية الشعب التالية:

شعبة الدراسات الإسلامية.

شعبة اللغة العربية.

شعبة اللغة الإنجليزية.

شعبة اللغة الفرنسية.

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 2024

صورة شخصية للمتقدم.



بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.



بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.



المؤهل الدراسي.



المؤهل الأعلى إن وجد.



صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.



الموقف من الخدمة العسكرية



شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



إيصال الإيداع البنكي.

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الفترة من يوم 1 إلى 30 مارس للتقديم في مسابقة التعيينات في وزارة الأوقاف المصرية ليتمكن خريجو جامعة الأزهر من محافظات الجمهورية من التقديم في الوظائف الشاغرة.