وظائف جديدة وخالية للشباب.. الحق مكانك

وظائف جديدة، فرص عمل خالية، بهذه الكلمات يبحث الشباب عبر محرك البحث جوجل، للحصول على وظيفة بمرتب مجزي يعينهم على الحياة، لذا تسعى وزارة العمل على التواصل الدائم مع القطاع الخاص لتوفير آلاف الوظائف للشباب بمختلف المحافظات.

ويوجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يؤكد استلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وتلقت الوزارة طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة متوفرة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وظائف جديدة في هذه المحافظات

وأعلنت وزارة العمل عن وظائف جديد في 10 محافظات، وهي: القاهرة- الجيزة- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- سوهاج - أسيوط - بورسعيد- البحر الأحمر.

وتتوفر الوظائف الجديدة في هذه التخصصات: مشرف فريق- سكرتارية - عضو فريق - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم - مهندسين جودة- أوتوميشن وإنتاج وكهرباء - محاسبين - شئون عاملين - مهندس زراعي- مندوب تسويق وبيع- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة - موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- طباخين- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.