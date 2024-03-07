مركز إعلام شلاتين يناقش تاثير التغيرات المناخية على محميات علبة الطبيعية

في اطار حملة معا لمواجهة تغير المناخ التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات نفذ مركز إعلام شلاتين ندوه بعنوان ( التغيرات المناخية وتاثيرها على محميات جبل علبة الطبيعية )

حيث استعرض احمد البشاري مدير مركز إعلام شلاتين دور الهيئة العامة للإستعلامات فى توعية المواطنين بمخاطر وتبعات تغير المناخ وطرق المواجهة من خلال الندوات والمؤتمرات التى يتم عقدها فى مراكز الإعلام المنتشرة داخل مختلف مدن الجمهورية من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات

وأكد البشارى على أن تغير المناخ له تأثير على صحتنا وقدرتنا على زراعة المحاصيل بمختلف أنواعها سواء الغذائية أو الصناعية أو الطبية وكذلك هناك تأثير مباشر على السكن والعمل.

وأشار عيسى حامد الباحث البيئى بجهاز شئون البيئة إلى أن تغير المناخ يرجع إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس التى يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة.

ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري (مثل الفحم والنفط والغاز) الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة.

وأكد حامد على أن تغير المناخ يخلف آثارا خطيرة على البيئة من تغيرات في مستوى سطح البحر وحياة النباتات و الحيوانات وعمليات الانقراض الجماعي، كما يؤثر على المجتمعات البشرية.

و أشار إلى أن المحميات الطبيعية تؤدى دورا مؤثرا في الحفاظ على البيئة والحد من التغير، وذلك بما تملكه من تنوع بيولوجي وثروات حيوانيه نباتية و شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة، ما يؤدي إلى التوازن البيئي وصيانة البيئة ومنع تدهور الموارد الطبيعية بما يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي

و أضاف حامد ان التغيرات المناخية لها تأثير ضار على المحميات الطبيعية و فى حالة محميات علبة الطبيعية، فى ظل ندرة سقوط الأمطار أكد أنها سوف تؤثر على التنوع البيولوجي حيث هناك بعض النباتات التى تنمو فى الصحراء سوف تزحف إلى أعلى الجبال بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كما إن العديد من النباتات غير قادرة الآن على البقاء ما يعنى فى الوقت ذاته حيوانات أقل من تلك الآكلة للنبات ما يعرض المحمية للخطر.