إفتتاح المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي بالشرقية

إفتتح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الخميس، المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي، والذي ينظمه توجيه عام الصحافة والاعلام التربوي بالمديرية، بمقر مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة، بحضور لجنة تقييم الوزارة، وماجد رمسيس موجه عام الصحافة، وأمل لاشين، موجه أول الصحافة بالمديرية، وعددا من موجهي الصحافة بالإدارات التعليمية، وأخصائيين الإعلام والصحافة، والطلاب المشاركين في المعرض.

وتفقد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة ومرافقوه أقسام المعرض الذي يضم أعمال الصحف المميزة من صحف عامة، وصحف مناسبات، وصحف حائطية، ومجلات طائرة، ومجلات ربع ساعة، وعددًا من المقالات الصحفية، والقصص القصيرة، وغيرها من المعروضات المتعددة.

وقدم ماجد رمسيس موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، شرحا وافيا لاقسام المعرض الذي يضم العديد من المجلات والصحف التي تم تنفيذها من إبداع الطلاب على مستوي 20 ادارة تعليمية، وتضمنت العديد من المقالات، والأخبار الصحفية، والقصص القصيرة، والأحاديث الصحفية.