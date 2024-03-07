الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزارة الخارجية الروسية: موسكو تستدعي السفير الأمريكي

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تستدعي السفير الأمريكي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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السفير الأمريكي

وأبلغت روسيا السفير الأمريكي بأنها ستتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية حتى من خلال طرد الدبلوماسيين.

كما أبلغت الخارجية الروسية سفيرة واشنطن لدى موسكو بأن ثلاث منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.

الخارجية الروسية

وسلمت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو مذكرة تطالبها بالتوقف عن الترويج لأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية وإزالة قائمة مشاريعها من موقع البعثة الدبلوماسية.

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