وزارة الخارجية الروسية: موسكو تستدعي السفير الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تستدعي السفير الأمريكي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

السفير الأمريكي

وأبلغت روسيا السفير الأمريكي بأنها ستتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية حتى من خلال طرد الدبلوماسيين.

كما أبلغت الخارجية الروسية سفيرة واشنطن لدى موسكو بأن ثلاث منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.

الخارجية الروسية

وسلمت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو مذكرة تطالبها بالتوقف عن الترويج لأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية وإزالة قائمة مشاريعها من موقع البعثة الدبلوماسية.