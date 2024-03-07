صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ضربات جوية على القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.

وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتيك": "وفقًا للبيانات التي تم اعتراضها، أصبح معروفًا عن زيادة الخسائر التي لا يمكن تعويضها للوحدات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار، وترتبط هذه الحقيقة بتكثيف الأعمال القتالية وزيادة استخدام القنابل الشديدة الانفجار من قبل القوات الروسية".

وأشار ماروتشكو إلى أن تقارير القيادة الأوكرانية أكدت رسميا فقدان خسائر كبيرة واستحالة التعرف على رفات قتلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة، واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".

وأشار إلى أن الضربات دمرت معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكيسلوفكا ومناطق أخرى تقع في منطقة القتال.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.