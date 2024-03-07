الخميس 07 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بقرب حلول شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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الجامع الأزهر يعلن خطته لشهر رمضان

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إقامة 56 معرض و25 شادر "أهلا رمضان" في الدقهلية بتخفيضات تصل إلى 35٪

جاء في نص البرقية:

 فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، ..يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات.

وإننا إذ نستلهم من هذا الشهر المبارك ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من فضائل رحمته وفيض كرمه وعطائه، وما يزخر به من دفع الجميع للعمل والعبادة معا، لنؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر، داعين المولى القدير أن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى الأبى في غد مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة.

 

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