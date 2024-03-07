يحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق زد علي ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

وتنطلق مباراة زد ومودرن فيوتشر، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع مباراة زد ومودرن فيوتشر، على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: باسم على، خالد رضا، على الفيل، محمد ربيعة.

في خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، على زعزع، هشام عادل.

في خط الهجوم: أحمد عاطف، على ياسر.

ترتيب فيوتشر في الدوري المصري

يحتل فريق مودرن فيوتشر في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، حقق الفريق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.